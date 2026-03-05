Почему руководство считает провал результатом сговора?

Исполнительный директор Build a Rocket Boy (BARB) Марк Герхард официально подтвердил очередную волну сокращений в компании. Эта новость появилась на фоне продолжающегося кризиса, начавшегося после релиза MindsEye в июне 2025 года. Однако наибольший резонанс вызвали не сами увольнения, а объяснение причин коммерческого краха игры, пишет VGC.

Герхард в своем заявлении, появившемся на LinkedIn, утверждает, что студия имеет неопровержимые доказательства организованного шпионажа и корпоративного саботажа, которые непосредственно повлияли на запуск проекта.

По словам руководителя, компания в течение нескольких месяцев сотрудничала с внешними партнерами и юридическими консультантами, чтобы расследовать возможную преступную деятельность. Хотя полные детали пока не разглашаются из-за подготовки к судебному преследованию, Герхард убежден, что негативные отзывы об игре были искусственно спланированы. Он ранее заявлял, что критические рецензии на MindsEye были "заказными" на сто процентов.

Ситуация с MindsEye действительно выглядит катастрофической с точки зрения цифр и технического состояния:

Проект получил самые низкие баллы на агрегаторе Metacritic в 2025 году: версия для персональных компьютеров остановилась на отметке 38, а для консолей PlayStation 5 – только 28 баллов.

Игра была настолько переполнена ошибками и техническими дефектами, что компания Sony была вынуждена массово возвращать средства покупателям – случай, который можно сравнить лишь с проблемным запуском Cyberpunk 2077 и провалом Concord.

Сейчас интерес аудитории к игре почти исчез: статистика Steam фиксирует лишь 11 активных игроков, а пиковое количество пользователей за сутки не превышает 39 человек.

Работники все отрицают и обвиняют студию

Внутренняя атмосфера в студии также далека от идеальной. Бывшие сотрудники и отраслевые специалисты называют заявления Герхарда "бредом" и проявлением неуважения к людям, которые теряют работу. Около сотни действующих и бывших работников ранее подписали открытое письмо, в котором обвинили руководство в ужасном менеджменте и принуждении к чрезмерным переработкам.

Более того, в начале этого года студию обвинили в установлении программного обеспечения для слежения на рабочие компьютеры разработчиков без их согласия – так руководство якобы пыталось вычислить информаторов, которые сливают данные, сообщает Game Developer.

Финальный трейлер MindsEye: смотрите видео

Конфликт вышел за пределы офисов, когда Герхард потребовал от одного из известных блогеров прекратить распространение конфиденциальной информации, обвинив его в участии в медиа-сговоре, отмечает IGN.

В то же время основатель студии Лесли Бензис официально находится в отпуске для восстановления сил после интенсивного рабочего периода, хотя в индустрии ходят слухи о его фактическом отстранении от дел.

Даже издатель IO Interactive был вынужден опровергать теории о намеренном уничтожении репутации игры.

Несмотря на все обвинения во внешних происках, большинство экспертов и бывших девелоперов считают, что главными причинами провала стали нереалистичные требования дизайна и внутренние управленческие ошибки.