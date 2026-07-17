Build A Rocket Boy зробили свій амбітний проєкт тимчасово безплатним аби кожен міг особисто перевірити поточний стан гри, інформує 24 Канал.

Шанс на спокуту для "вбивці GTA"

Студія Build A Rocket Boy випустила MindsEye 10 червня 2025 року.

На старті проєкт супроводжував величезний ажіотаж, адже його позиціювали як серйозного конкурента серії Grand Theft Auto.

Події розгортаються у місті Редрок – пустельному мегаполісі майбутнього, де життям керують штучний інтелект та робототехніка. Головний герой Джейкоб Діас, колишній солдат із таємничим імплантом у голові, намагається відновити свої фрагментарні спогади.

Гравцям пропонують зануритися в кінематографічну кампанію, сповнену змов корпорацій та військових інтриг.

Окрім перестрілок із використанням енергетичної зброї, MindsEye пропонує поїздки на електрокарах, маслкарах та навіть польоти на квадрокоптерах.

Трейлер гри: дивіться відео

Все звучить дуже гарно та масштабно "на папері", однак реальність виявилася суворішою.

Попри те, що бюджет розробки, за деякими оцінками, сягнув 250 мільйонів доларів, на релізі MindsEye отримала мягко кажучи змішані відгуки.

Гравці розкритикували гру за численні технічні помилки, погану оптимізацію та "сирий" стан геймплею.

Гра має цікаву концепцію, але страждає від невиконаних обіцянок,

– вважає користувач Steam із псевдонімом theultimateelite81.

Разом з тим, розробники не полишили проєкт напризволяще, а спробували виправити ситуацію.

Дехто навіть зазначає, що "після кількох патчів MindsEye перестала бути повним провалом".

Чудовий шанс визначити чи це справді так отримали користувачі Steam. Гра буде безплатною на платформі до 20:00 за київським часом 20 липня.

Для повного проходження сюжету MindsEye знадобиться всього 10-12 годин, інформує howlongtobeat.com.

Це робить її ідеальним кандидатом для гри проходження на вихідних, тимпаче безплатно.