Разработчики Build A Rocket Boy сделали свой амбициозный проект временно бесплатным, чтобы каждый мог лично оценить текущее состояние игры, сообщает 24 Канал.

Шанс на искупление для "убийцы GTA"

Студия Build A Rocket Boy выпустила MindsEye 10 июня 2025 года.

На старте проект сопровождался огромным ажиотажем, ведь его позиционировали как серьезного конкурента серии Grand Theft Auto.

События разворачиваются в городе Редрок – пустынном мегаполисе будущего, где жизнью управляют искусственный интеллект и робототехника. Главный герой Джейкоб Диас, бывший солдат с таинственным имплантатом в голове, пытается восстановить свои фрагментарные воспоминания.

Игрокам предлагается окунуться в кинематографическую кампанию, наполненную корпоративными заговорами и военными интригами.

Помимо перестрелок с использованием энергетического оружия, MindsEye предлагает поездки на электрокарах, маслкарах и даже полеты на квадрокоптерах.

Трейлер игры: смотрите видео

Все звучит очень красиво и масштабно "на бумаге", однако реальность оказалась суровее.

Несмотря на то, что бюджет разработки, по некоторым оценкам, достиг 250 миллионов долларов, при выходе MindsEye получила, мягко говоря, неоднозначные отзывы.

Игроки раскритиковали игру за многочисленные технические ошибки, плохую оптимизацию и "сырость" геймплея.

У игры интересная концепция, но она страдает от невыполненных обещаний,

– считает пользователь Steam с псевдонимом theultimateelite81.

Вместе с тем разработчики не бросили проект на произвол судьбы, а попытались исправить ситуацию.

Некоторые даже отмечают, что "после нескольких патчей MindsEye перестала быть полным провалом".

У пользователей Steam появился отличный шанс выяснить, действительно ли это так. Игра будет доступна бесплатно на платформе до 20:00 по киевскому времени 20 июля.

Для полного прохождения сюжета MindsEye понадобится всего 10–12 часов, сообщает howlongtobeat.com.

Это делает ее идеальным кандидатом для прохождения на выходных, тем более что она бесплатна.