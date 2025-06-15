Провальний реліз MindsEye доповнив вражаючий антирекорд

MindsEye – дебютна гра студії Build a Rocket Boy, заснованої ветераном Rockstar Леслі Бензісом, не просто провалилася на релізі, а ввійшла в історію, встановивши серйозний антирекорд.

2025 рік добігає свого екватора, а отже вже можна підбивати деякі підсумки щодо цьогорічних релізів відеоігор і авторам MindsEye навряд сподобається досягнення, яке здійснило їхнє творіння, повідомляє 24 Канал.

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Найгірша гра у році

На противагу хітовій Clair Obscur: Expedition 33, яка стала найрейтинговішою грою в історії Metacritic, дебютний проєкт Build a Rocket Boy досяг абсолютно зворотного результату.

Вочевидь розуміючи, що на них чекає, студія не надсилала критикам гру до її релізу, тож огляди почали з'являтися лише впродовж декількох останніх днів.

Як можна було б передбачити, відгуки про MindsEye виявилися не те що не позитивними, а настільки негативними, що проєкт доволі швидко став найгірше оціненою грою 2025 року.

Трейлер провальної гри – дивіться відео

На момент написання матеріалу MindsEye має оцінку критиків на порталі Metacritic у 43 зі 100 можливих та 2.4/10 від геймерів (версія для ПК), що є найнижчим балом серед релізів 2025 року.

Доволі комічно, що гру, яку намагалися рекламувати як "конкурентку GTA 6" спіткала настільки безславна участь.

Хоча історія індустрії знає випадки, коли провальний реліз вдавалося стерти з пам'яті геймерів вдалими оновленнями, як от це було з Cyberpunk 2077 та польською студією CDPR, сумніваємося що в Build a Rocket Boy зможуть повторити цей трюк.