Що чекає на глядачів у новій частині?

Коли перший фільм "Minecraft", що вийшов у квітні 2025 року, став справжнім феноменом і зібрав у світовому прокаті вражаючі 957 мільйонів, анонс продовження був лише питанням часу. Студія Warner Bros. не змусила довго чекати й оголосила, що друга частина вийде в кінотеатрах 23 липня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Режисерське крісло знову займе Джаред Гесс, який працював і над першою стрічкою. Він також виступить співавтором сценарію разом із Крісом Галлеттою.

Хоча офіційного підтвердження акторського складу ще немає, очікується, що ключові зірки, зокрема Джек Блек у ролі Стіва та Джейсон Момоа в ролі Гарретта, повернуться до своїх персонажів.

У першому фільмі також грали Емма Маєрс, Даніель Брукс та Себастьян Хансен, але їхня потенційна участь у сиквелі поки залишається таємницею.

Подробиці сюжету також тримаються в секреті, хоча, ймовірно, їх просто ще взагалі немає. Проте студія опублікувала тизер-зображення, на якому видно два кайла на верстаку. Одне з них має фіолетовий відтінок, що може натякати на подорож до виміру The End, одного з ключових світів у грі.

Дві кирки, своєю чергою, можуть символізувати появу нового головного героя. Ймовірно, ним стане Алекс – другий стандартний ігровий персонаж Minecraft, появу якої тизерили в сцені після титрів першого фільму.



Тизер продовження Minecraft / Фото WBEI/Legendary

Цікаво, що прем'єра другого "Minecraft" запланована на той самий день, що й вихід сиквелу "Сімпсонів у кіно", що обіцяє запеклу боротьбу за касові збори, пише IGN.

Зважаючи на успіх першої частини "Minecraft", яка стала другим найкасовішим фільмом 2025 року, продовження має всі шанси повторити цей тріумф.