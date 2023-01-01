Шанувальники Minecraft продовжують ламати усілякі рамки розумного, створюючи напрочуд трудомісткі та неймовірні проєкти на кшталт ультрареалістичних міст та багатьох інших. Цього разу, стрімер витратив 8 місяців для того, щоб повністю відтворити у проєкті від Mojang іншу популярну гру.

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Nimsy – контент мейкер на YouTube і Twitch провів грандіозну роботу і до того ж зробив це не один раз.

Перша спроба стрімера відтворити шутер від Riot Games у Minecraft зайняла 2 місяці й результатом стала модифікація, що демонструвала щось віддалено схоже на основні механіки Валоранту.

Однак це не вдовольнило молодика і він витратив цілих 8 місяців на покращення власного задуму, а нещодавно зняв ще одне підсумкове відео, де показав значно кращий проєкт, який насправді дуже схожий на оригінальну гру.

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У 17–хвилинному ролику геймер докладно розповідає про своє творіння, детально описуючи процес його створення з нуля, а закінчується відео захопливою демонстрацією ігрового процесу.

Для охочих самотужки спробувати модифікацію ютубер навіть залишив посилання на неї в описі під відео.