Ютуб-блогер sammyuri продемонстрував, що можливості Minecraft обмежуються лише уявою, створивши всередині гри функціональну мовну модель. Цей проєкт під назвою CraftGPT є масштабною конструкцією, яка працює на механіці червоного каменю.

Як працює штучний інтелект у світі з блоків?

YouTube-блогер та ентузіаст sammyuri реалізував у грі Minecraft невелику мовну модель штучного інтелекту. Своїм досвідом він поділився на власному YouTube-каналі, розповідає 24 Канал.

Як все це працює?

Проєкт CraftGPT є величезною спорудою розміром 1020×260×1656 блоків, що в сумі становить 439 мільйонів блоків. Конструкція настільки велика, що для її демонстрації у відео автору довелося використати мод District Horizons.

Модель, що працює на ігровій механіці червоного каменю, має 5 087 280 параметрів. Її навчали на Python за допомогою набору даних TinyChat. За підрахунками користувачів, CraftGPT приблизно у 23 рази менша за модель GPT-1 і в 175 тисяч разів менша за GPT-3.

Сам творець попереджає, що не варто очікувати від його дітища забагато: модель часто відхиляється від теми, може давати граматично неправильні або просто невідповідні запиту відповіді.

Крім того, CraftGPT працює надзвичайно повільно. Навіть із використанням високопродуктивного сервера Minecraft Redstone, який збільшує швидкість обробки інформації (тикрейт) у 40 000 разів, генерація однієї відповіді займає близько двох годин. Без такого прискорення на відповідь довелося б чекати понад 10 років.

Охочі можуть випробувати CraftGPT, завантаживши всі необхідні файли з GitHub. Автор рекомендує використовувати комп'ютер з об'ємом оперативної пам'яті не менше 32 ГБ, а в ідеалі – 64 ГБ. На сторінці проєкту також є інструкції з налаштування та поради щодо ефективного використання моделі.

Інші дивовижні механізми в Minecraft

Створення функціонального аналога ChatGPT – далеко не єдиний приклад складної інженерії у світі Minecraft. Спільнота гравців роками використовує червоний камінь (редстоун) для побудови дивовижних механізмів, які імітують реальні технології.

Повноцінні комп'ютери. Одним з найвідоміших проєктів є CHUNGUS 2 (Computationally Humongous Unconventional Number and Graphics Unit System 2) розповідає PCGamer. Це гігантський 8-бітний процесор з тактовою частотою 1 Гц та 4 кілобайтами оперативної пам'яті, здатний запускати прості двовимірні ігри, як-от Tetris, Snake або навіть симулятор вірусу. Команда розробників, до якої входив і автор CraftGPT, використала мільйони блоків для його створення.

Жорсткі диски. Ентузіасти навчилися створювати пристрої для зберігання даних. Існують проєкти функціональних жорстких дисків, які використовують поршні та блоки червоного каменю для запису та зчитування інформації. Хоча їхня ємність невелика (від кількох байтів до кількох кілобайтів), вони демонструють можливість зберігання даних у віртуальному світі.

Гра в грі. Існує проєкт, який дозволяє грати в спрощену 2D-версію Minecraft на величезному екрані, збудованому всередині самої 3D-гри. Гравець може переміщатися, ламати та ставити блоки, взаємодіючи з віртуальним світом через гігантський дисплей, що працює на редстоун-схемах.

Мобільний телефон. Кілька років тому одна з компаній у співпраці з блогерами створила у Minecraft функціональний мобільний телефон. Цей механізм дозволяв здійснювати відеодзвінки та навіть переглядати вебсторінки в інтернеті, не виходячи з гри.