Ютуб-блогер sammyuri продемонстрировал, что возможности Minecraft ограничиваются только воображением, создав внутри игры функциональную языковую модель. Этот проект под названием CraftGPT является масштабной конструкцией, которая работает на механике красного камня.

Как работает искусственный интеллект в мире из блоков?

YouTube-блогер и энтузиаст sammyuri реализовал в игре Minecraft небольшую языковую модель искусственного интеллекта. Своим опытом он поделился на собственном YouTube-канале, рассказывает 24 Канал.

Как все это работает?

Проект CraftGPT является огромным сооружением размером 1020×260×1656 блоков, что в сумме составляет 439 миллионов блоков. Конструкция настолько большая, что для ее демонстрации в видео автору пришлось использовать мод District Horizons.

Модель, работающая на игровой механике красного камня, имеет 5 087 280 параметров. Ее обучали на Python с помощью набора данных TinyChat. По подсчетам пользователей, CraftGPT примерно в 23 раза меньше модели GPT-1 и в 175 тысяч раз меньше GPT-3.

Сам создатель предупреждает, что не стоит ожидать от его детища многого: модель часто отклоняется от темы, может давать грамматически неправильные или просто несоответствующие запросу ответы.

Кроме того, CraftGPT работает чрезвычайно медленно. Даже с использованием высокопроизводительного сервера Minecraft Redstone, который увеличивает скорость обработки информации (тикрейт) в 40 000 раз, генерация одного ответа занимает около двух часов. Без такого ускорения ответа пришлось бы ждать более 10 лет.

Как удалось запустить ChatGPT в Minecraft – смотрите видео:

Желающие могут опробовать CraftGPT, скачав все необходимые файлы с GitHub. Автор рекомендует использовать компьютер с объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ, а в идеале – 64 ГБ. На странице проекта также есть инструкции по настройке и советы по эффективному использованию модели.

Другие удивительные механизмы в Minecraft

Создание функционального аналога ChatGPT – далеко не единственный пример сложной инженерии в мире Minecraft. Сообщество игроков годами использует красный камень (редстоун) для построения удивительных механизмов, имитирующих реальные технологии.

Полноценные компьютеры. Одним из самых известных проектов является CHUNGUS 2 (Computationally Humongous Unconventional Number and Graphics Unit System 2) рассказывает PCGamer. Это гигантский 8-битный процессор с тактовой частотой 1 Гц и 4 килобайтами оперативной памяти, способен запускать простые двумерные игры, например Tetris, Snake или даже симулятор вируса. Команда разработчиков, в которую входил и автор CraftGPT, использовала миллионы блоков для его создания.

Жесткие диски. Энтузиасты научились создавать устройства для хранения данных. Существуют проекты функциональных жестких дисков, которые используют поршни и блоки красного камня для записи и считывания информации. Хотя их емкость небольшая (от нескольких байтов до нескольких килобайтов), они демонстрируют возможность хранения данных в виртуальном мире.

Игра в игре. Существует проект, который позволяет играть в упрощенную 2D-версию Minecraft на огромном экране, выстроенном внутри самой 3D-игры. Игрок может перемещаться, ломать и ставить блоки, взаимодействуя с виртуальным миром через гигантский дисплей, работающий на редстоун-схемах.

Мобильный телефон. Несколько лет назад одна из компаний в сотрудничестве с блогерами создала в Minecraft функциональный мобильный телефон. Этот механизм позволял осуществлять видеозвонки и даже просматривать веб-страницы в интернете, не выходя из игры.