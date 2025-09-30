Как работает искусственный интеллект в мире из блоков?

YouTube-блогер и энтузиаст sammyuri реализовал в игре Minecraft небольшую языковую модель искусственного интеллекта. Своим опытом он поделился на собственном YouTube-канале, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Одна из крупнейших сделок в истории: Electronic Arts покупают инвесторы из Саудовской Аравии

Как все это работает?

Проект CraftGPT является огромным сооружением размером 1020×260×1656 блоков, что в сумме составляет 439 миллионов блоков. Конструкция настолько большая, что для ее демонстрации в видео автору пришлось использовать мод District Horizons.

Модель, работающая на игровой механике красного камня, имеет 5 087 280 параметров. Ее обучали на Python с помощью набора данных TinyChat. По подсчетам пользователей, CraftGPT примерно в 23 раза меньше модели GPT-1 и в 175 тысяч раз меньше GPT-3.

Сам создатель предупреждает, что не стоит ожидать от его детища многого: модель часто отклоняется от темы, может давать грамматически неправильные или просто несоответствующие запросу ответы.

Кроме того, CraftGPT работает чрезвычайно медленно. Даже с использованием высокопроизводительного сервера Minecraft Redstone, который увеличивает скорость обработки информации (тикрейт) в 40 000 раз, генерация одного ответа занимает около двух часов. Без такого ускорения ответа пришлось бы ждать более 10 лет.

Как удалось запустить ChatGPT в Minecraft – смотрите видео:

Желающие могут опробовать CraftGPT, скачав все необходимые файлы с GitHub. Автор рекомендует использовать компьютер с объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ, а в идеале – 64 ГБ. На странице проекта также есть инструкции по настройке и советы по эффективному использованию модели.

Другие удивительные механизмы в Minecraft

Создание функционального аналога ChatGPT – далеко не единственный пример сложной инженерии в мире Minecraft. Сообщество игроков годами использует красный камень (редстоун) для построения удивительных механизмов, имитирующих реальные технологии.

Полноценные компьютеры. Одним из самых известных проектов является CHUNGUS 2 (Computationally Humongous Unconventional Number and Graphics Unit System 2) рассказывает PCGamer. Это гигантский 8-битный процессор с тактовой частотой 1 Гц и 4 килобайтами оперативной памяти, способен запускать простые двумерные игры, например Tetris, Snake или даже симулятор вируса. Команда разработчиков, в которую входил и автор CraftGPT, использовала миллионы блоков для его создания.

Жесткие диски. Энтузиасты научились создавать устройства для хранения данных. Существуют проекты функциональных жестких дисков, которые используют поршни и блоки красного камня для записи и считывания информации. Хотя их емкость небольшая (от нескольких байтов до нескольких килобайтов), они демонстрируют возможность хранения данных в виртуальном мире.

Игра в игре. Существует проект, который позволяет играть в упрощенную 2D-версию Minecraft на огромном экране, выстроенном внутри самой 3D-игры. Игрок может перемещаться, ломать и ставить блоки, взаимодействуя с виртуальным миром через гигантский дисплей, работающий на редстоун-схемах.

Мобильный телефон. Несколько лет назад одна из компаний в сотрудничестве с блогерами создала в Minecraft функциональный мобильный телефон. Этот механизм позволял осуществлять видеозвонки и даже просматривать веб-страницы в интернете, не выходя из игры.