Кінець епохи слабких ПК – розробники Minecraft оновили список рекомендованого "заліза"

Minecraft: Java Edition, яка роками вважалася ідеальною відеогрою для слабких комп’ютерів, офіційно стане значно вимогливішою. Розробники опублікували перелік вимог.

Студія Mojang оголосила про масштабне оновлення системних вимог через технічну еволюцію гри та перехід на нові графічні технології, йдеться на minecraft.net.

Як гра "виросла" зі старого заліза?

Найвідомішій грі у світі вже понад 17 років, і за цей час вона пройшла величезний шлях трансформації. Світи стали значно масштабнішими, генерація ландшафту – складнішою, а кількість ігрових механік та нових мобів постійно зростає.

Технічна база, яка була актуальною на момент виходу першої версії у 2009 році, більше не дозволяє проєкту розвиватися далі.

Розробники пояснили, що підтримання сумісності зі старим "залізом" гальмує процес модернізації коду.

Java Edition теж потребує місця для подальшого росту, наче підліток, який виростає зі свого взуття,

– прокоментувала Софі Остін, авторка офіційного блогу Minecraft.

Нові системні параметри для комфортної гри

Відтепер мінімальні вимоги орієнтуються на роздільну здатність 1080p при частоті 30 кадрів на секунду з використанням швидких налаштувань графіки.

Для цього гравцям знадобиться:

64-бітна операційна система;

чотириядерний процесор (наприклад, Intel Core i3-10100 або AMD Ryzen 3 3100);

відеокарта з підтримкою Vulkan 1,3 і об'ємом відеопам'яті не менше 2 гігабайтів.

Цікаво, що обсяг оперативної пам'яті тепер має бути мінімум 8 гігабайтів для систем з дискретною відеокартою та 12 гігабайтів для комп'ютерів з інтегрованою графікою.

Рекомендовані вимоги виросли ще суттєвіше. Щоб насолоджуватися грою у 1080p при стабільних 60 кадрах на секунду з високими налаштуваннями, розробники радять:

16 гігабайтів оперативної пам'яті;

процесор рівня Intel Core i5-12400 або AMD Ryzen 5 5600;

відеокарта – не гірша за Nvidia GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5600 XT з об'ємом відеопам'яті 6 гігабайтів.

Основною причиною таких змін став перехід з технології OpenGL на Vulkan. Це дозволить посилити графічний фундамент Minecraft і впровадити нові візуальні ефекти.

Однак це також означає, що відеокарти, яким понад 10 років, можуть взагалі не підтримувати необхідну версію Vulkan 1,3.

Розробники офіційно знімають із себе відповідальність за якість картинки та стабільність роботи на такому обладнанні. Гравці можуть зіткнутися з довгим завантаженням світів, низькою частотою кадрів або критичними помилками під час запуску.