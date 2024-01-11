Розробник несподівано вирішив закрити гру Minecraft Legends

Безсумнівно, погані новини з'явилися для шанувальників Minecraft Legends. Студія Mojang несподівано оголосила про припинення розробки пригодницької гри.

Це відбулося менше як за рік після запуску Minecraft Legends. Вперше її анносували у 2022 році, а вже з 18 квітня 2023 року геймери отримали можливість зіграти.

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Розробник закриває Minecraft Legends

Додатковий продукт Minecraft дав гравцям можливість пограти за різноманітних мобів. Попри те, що декому ця концепція здавалася багатообіцяючою, для багатьох її реалізація виявилася нижчою за очікування. Геймери критикували слабкий штучний інтелект Minecraft Legends і часом виснажливий геймплей.

На жаль, короткий період підтримки гри завершився з її останнім оновленням. Новина про те, що Mojang припиняє підтримку Minecraft Legends, з'явилася в блозі від 10 січня.

Трейлер гри Minecraft Legends: дивіться відео

Хоча розробка гри завершується, гравці отримали новий вміст на початку 2024 року. Крім того, за словами розробника, у гру можна буде грати без жодних видалених функцій. Як наслідок, гравці все ще можуть брати участь у PvP і кооперативі.