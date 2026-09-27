Вже зовсім скоро на гравців Minecraft очікуватиме повністю новий світ з унікальними істотами, це стало відомо підчас Minecraft Live 2026 на YouTube.

Неонове сяйво та нові небезпеки: чим здивує Сіфт

Новий світ стане лише четвертим повноцінним виміром у грі поруч із Верхнім світом, Незером та Ендом.

Востаннє подібне оновлення Minecraft отримував ще у 2011 році, коли розробники презентували Енд. Творці описують нову локацію як яскравий та насичений неоновими синіми й рожевими відтінками світ, переповнений душами, древньою рослинністю, невідомими мінералами та новими мобами.

Головним талісманом і символом нового виміру вже встиг стати блакитний кролик Блаб, якого творці показали в офіційному тизері.

Презентація Сіфту у Minecraft: перегляньте ролик

Традиційні версії гри Java та Bedrock отримають це оновлення у 2027 році, але випробувати новий вимір можна буде набагато раніше.

Вперше Сіфт з'явиться у пригодницькій грі Minecraft Dungeons 2, яка вийде вже 29 вересня 2026 року на ПК та консолях.

Демонстрація нового виміру в майбутній грі: дивіться відео

За сюжетом спінофу, у новий світ вторглися пілладжери, щоб захопити "джерело душ".

Гравці зустрінуть унікальних босів, а також безліч нових мобів.

Це стане чудовим доповненням до гри, яка не так давно пройшла сама себе завдяки унікальній симуляції, що зайняла 2 мільярди віртуальних років.