Епохальна подія: легендарний Minecraft отримає новий вимір у 2027 році

Студія Mojang зробила сенсаційний анонс, якого фанати чекали майже п'ятнадцять років. У культовій грі Minecraft вперше за тривалий час з'явиться абсолютно новий вимір під назвою Сіфт.

Вже зовсім скоро на гравців Minecraft очікуватиме повністю новий світ з унікальними істотами, це стало відомо підчас Minecraft Live 2026 на YouTube.

Неонове сяйво та нові небезпеки: чим здивує Сіфт

Новий світ стане лише четвертим повноцінним виміром у грі поруч із Верхнім світом, Незером та Ендом.

Востаннє подібне оновлення Minecraft отримував ще у 2011 році, коли розробники презентували Енд. Творці описують нову локацію як яскравий та насичений неоновими синіми й рожевими відтінками світ, переповнений душами, древньою рослинністю, невідомими мінералами та новими мобами.

Головним талісманом і символом нового виміру вже встиг стати блакитний кролик Блаб, якого творці показали в офіційному тизері.

Презентація Сіфту у Minecraft: перегляньте ролик

Today at Minecraft LIVE: Dungeons II, our first new dimension in more than 14 years, new ways for creators to build, Minecraft on Nintendo Switch 2, and more.



More than 300,000 people play Minecraft for the first time on an average day. After 17+ years and 425M+ copies sold, I… pic.twitter.com/fdhkwuh258 — ASHA (@asha_shar) September 26, 2026

Традиційні версії гри Java та Bedrock отримають це оновлення у 2027 році, але випробувати новий вимір можна буде набагато раніше.

Вперше Сіфт з'явиться у пригодницькій грі Minecraft Dungeons 2, яка вийде вже 29 вересня 2026 року на ПК та консолях.

Демонстрація нового виміру в майбутній грі: дивіться відео

За сюжетом спінофу, у новий світ вторглися пілладжери, щоб захопити "джерело душ".

Гравці зустрінуть унікальних босів, а також безліч нових мобів.

Це стане чудовим доповненням до гри, яка не так давно пройшла сама себе завдяки унікальній симуляції, що зайняла 2 мільярди віртуальних років.