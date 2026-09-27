Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини Епохальна подія: легендарний Minecraft отримає новий вимір у 2027 році
27 вересня, 12:44
3

Епохальна подія: легендарний Minecraft отримає новий вимір у 2027 році

Максим Задворський

Студія Mojang зробила сенсаційний анонс, якого фанати чекали майже п'ятнадцять років. У культовій грі Minecraft вперше за тривалий час з'явиться абсолютно новий вимір під назвою Сіфт.

Вже зовсім скоро на гравців Minecraft очікуватиме повністю новий світ з унікальними істотами, це стало відомо підчас Minecraft Live 2026 на YouTube.

Неонове сяйво та нові небезпеки: чим здивує Сіфт 

Новий світ стане лише четвертим повноцінним виміром у грі поруч із Верхнім світом, Незером та Ендом. 

Востаннє подібне оновлення Minecraft отримував ще у 2011 році, коли розробники презентували Енд. Творці описують нову локацію як яскравий та насичений неоновими синіми й рожевими відтінками світ, переповнений душами, древньою рослинністю, невідомими мінералами та новими мобами.

Головним талісманом і символом нового виміру вже встиг стати блакитний кролик Блаб, якого творці показали в офіційному тизері. 

Презентація Сіфту у Minecraft: перегляньте ролик

Традиційні версії гри Java та Bedrock отримають це оновлення у 2027 році, але випробувати новий вимір можна буде набагато раніше. 

Вперше Сіфт з'явиться у пригодницькій грі Minecraft Dungeons 2, яка вийде вже 29 вересня 2026 року на ПК та консолях. 

Демонстрація нового виміру в майбутній грі: дивіться відео

За сюжетом спінофу, у новий світ вторглися пілладжери, щоб захопити "джерело душ". 

Гравці зустрінуть унікальних босів, а також безліч нових мобів.

Це стане чудовим доповненням до гри, яка не так давно пройшла сама себе завдяки унікальній симуляції, що зайняла 2 мільярди віртуальних років.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Hyperspirit
29.09.26, 20:30
Переможе Hyperspirit
2.0
Зробити ставку
ENCE
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Minecraft