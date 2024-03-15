У Minecraft з'явиться нова зброя з унікальною механікою

Розробники Minecraft здивували шанувальників гри, випустивши попередню версію майбутнього оновлення, яка серед іншого містить абсолютно новий вид зброї з унікальною механікою.

У Minecraft з'явилася демо-версія (snapshot) 24w11a для Java та 1.20.80.22 для Bedrock Edition, яка серед чималої кількості змін також додає в гру нову потужну зброю.

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Отож віднині до меча, сокири, тризуба та іншого піксельного озброєння доєдналася булава (Mace).

За допомогою неї гравці можуть знищувати ворогів потужними ударами. Зокрема шляхом використання нової механіки, де стрибок у бік опонента та влучне попадання по ньому до вашого приземлення, зводить нанівець будь-яку шкоду від падіння.

Окрім того, якщо поруч з ціллю гравця в якого той влучив є інші моби – вони будуть відкинуті.

Потужність булави також можна підвищити використовуючи її в поєднанні з предметом Wind Charge.

Булава у Minecraft / Фото Mojang

Очікується, що булава стане частиною повноцінного оновлення 1.21 – наступного великого патча Minecraft, який геймери й без того очікують з шаленим нетерпінням.