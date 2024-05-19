Легендарна пісочниця від Mojang може вийти у Steam зовсім незабаром, принаймні якщо вірити фанатам проєкту.

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Minecraft – найбільш продавана гра всіх часів із понад 300 мільйонами проданих копій.

У 2014 році Xbox придбала студію Mojang разом з їх дітищем за 2,5 мільярда доларів, а з 2019 Minecraft доступний у підписці Xbox Game Pass. Одначе увесь цей час гри не було на найбільшій платформі з відеоіграми для ПК – Steam.

15 травня Minecraft відсвяткував 15-річчя і вочевидь на честь цього розробники планують цікаві новини.

Уважні геймери помітили в описі бонусних 500 Minecoin (валюта для використання в ігровому магазині), які розробники дарували підписникам Xbox Game Pass Ultimate на честь свята доволі цікавий рядок. У ньому, серед платформ на яких доступна гра, зазначили Steam.

Необхідна Minecraft: Bedrock Edition (для Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC або Steam), – йшлося у тексті.

Однак невдовзі після розголосу магазин Valve прибрали з переліку.

З огляду на це у спільноті шанувальників гри зародилася думка, що Mojang невдовзі випустить Minecraft у Steam.

Така подія не надто здивувала б геймерів, з огляду на те, що різні спін-оффи гри на кшталт Minecraft Dungeons і Minecraft Legends вже з'являлися на платформі.

Одначе, поки що, це виглядає лише як помилка, яку швидко виправили.