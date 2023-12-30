Гравець Minecraft створив лабіринт площею у 1 мільйон блоків: відео колосального творіння

Шанувальник Minecraft вибрав для себе досить незвичний проєкт та витратив 3 роки на будівництво просто таки гігантського лабіринту, що займає у грі площу в 1 мільйон блоків. Дивовижне відео – у матеріалі.

Якщо ви здатні загубитися у Київському метро, то тоді навіть не думайте аби спробувати знайти вихід з творіння цього шанувальника пісочниці від Mojang.

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Користувач Reddit під ніком Cadestine похвалився на порталі проєктом, побудова якого зайняла в нього майже 3 роки.

Геймер витратив увесь цей час аби спроєктувати та спорудити монструозний лабіринт, який розмістився на площі у 1 мільйон блоків.

Гігантський лабіринт має три блоки заввишки, дев'ять можливих виходів і дає гравцям шість ігрових класів на вибір. До того ж принаймні одна з його секцій зіштовхує гравця з ворожими мобами.

Дивовижний лабіринт у Minecraft – дивитися відео

Хоча масштаби конструкції вражають, Cadestine заявив, що лабіринт ще не повністю готовий.

Ентузіаст планує внести у нього останні штрихи, якими стануть елементи, що працюватимуть за допомогою редстоуну.

Потому, геймер зробить свою карту доступною для безкоштовного завантаження, аби кожен охочий міг спробувати вибратися з його демонічного творіння.