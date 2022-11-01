Статую стримера додали до свого головного лобі на дев'ятирічний ювілей створення його каналів. У такий спосіб вшанували пам'ять відданого фаната.

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Статуя на честь Technoblade

Technoblade вперше приєднався до сервера Hypixel Minecraft у 2013 році та почав завантажувати на ютуб відео, на яких він грав у тепер популярну гру. Тоді він швидко став одним із найкращих гравців і створив велику аудиторію на платформі.

На жаль, 1 липня 2022 року на каналі Technoblade завантажили відео, в якому батько стримера розповів, що його син помер після річної боротьби з пухлиною.

Спільнота Minecraft посипала даниною стримеру, кульмінацією якої стало посилання на канал Technoblade, яке на короткий час було додано на титульний екран самого Minecraft.

Через кілька днів після завантаження відео та з благословення родини Technoblade Hypixel Network взялася зібрати данину від гравців і створити книгу співчуттів, яка зараз друкується.

Тепер на головному лобі Hypixel розмістили статую стримера. Ці вшанування відбулися через кілька днів після того, як інший популярний стример Dream об'єднався з батьком Technoblade, щоб зібрати понад пів мільйона доларів для американського фонду Sarcoma Foundation.

Вшанування Technoblade від Hypixel Network служить постійним нагадуванням про вплив, який він мав на Minecraft і спільноту, що захоплюється грою.

Minecraft ніколи не буде колишнім без Technoblade – це очевидно. Та його спільнота робить усе можливе, щоб зберегти пам’ять про нього.