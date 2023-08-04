У Minecraft суттєво змінять параметри появи алмазів

Розробники Minecraft запровадили кардинальні зміни спавну алмазів та декілька інших цікавих нововведень у найновішій версії гри. Детальніше – у матеріалі.

У Minecraft вийшов новий "снепшот", який змінив параметри спавну алмазів – одного з найважливіших ресурсів у грі.

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"Снепшоти" – це тестові версії Minecraft, які періодично випускаються Mojang Studios з "недопрацьованими" функціями аби ті були випробувані гравцями.

В останньому з таких оновлень, розробники суттєво перепрацювали параметри появи найжаданішої руди в грі – алмазів.

Отож, у версії 23w13a гравцям значно полегшили пошуки цього коштовного ресурсу. Щоб отримати алмази, й далі потрібно багато копати й мати дрібку удачі, однак тепер у грі суттєво збільшили кількості у яких геймери можуть знайти заповітні мінерали у глибинах світу.

За словами Mojang, ідея полягає в тому, щоб зробити винагороду за пошук алмазів у шарах "Deepslate" більш відчутною.

Торговець у Minecraft / Фото Mojang

Одначе, зміна частоти появи діамантів – не єдине нововведення в 23w13a. Крім різних технічних коригувань та оптимізації, цей "снепшот" також містить дві експериментальні зміни в тому, як працюють NPC – бібліотекарі та бродячі торговці.

Зокрема, бібліотекарі тепер продаватимуть більш конкретні чари, а не випадковий набір. Себто у певних біомах будуть бібліотекарі з книгами, що продаються лише в цих регіонах.

Мандрівні торговці ж тепер ще й купуватимуть предмети у гравців Minecraft, а не лише їх продаватимуть.

Вони також стануть більш корисними, оскільки ціни суттєво знизилися, з'явилися нові торги й збільшилася кількість доступних предметів.