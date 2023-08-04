В Minecraft вышел новый "снепшот", изменивший параметры спавна алмазов – одного из важнейших ресурсов в игре.

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"Снепшоты" – это тестовые версии Minecraft, которые периодически выпускаются Mojang Studios с "недоработанными" функциями, чтобы те были испытаны игроками.

В последнем из таких обновлений разработчики существенно переработали параметры появления самой вожделенной руды в игре – алмазов.

В версии 23w13a игрокам значительно облегчили поиски этого ценного ресурса. Чтобы получить алмазы, и дальше нужно много копать и иметь щепотку удачи, однако теперь в игре существенно увеличили количества в которых геймеры могут найти заветные минералы в глубинах мира.

По словам Mojang, идея состоит в том, чтобы сделать вознаграждение за поиск алмазов в слоях Deepslate более ощутимым.

Торговец в Minecraft / Фото Mojang

Однако изменение частоты появления алмазов – не единственное нововведение в 23w13a. Кроме различных технических корректировок и оптимизации, этот "снепшот" также содержит два экспериментальных изменения касающихся NPC – библиотекарей и бродячих торговцев.

В частности, библиотекари теперь будут продавать более конкретные заклинания, а не случайный набор. То есть в некоторых биомах будут библиотекари с книгами, которые продаются только в этих регионах.

Путешественники же теперь еще и будут покупать предметы у игроков Minecraft, а не только продавать.

Они также станут более полезными, поскольку цены существенно снизились, появились новые торги и увеличилось количество доступных предметов.