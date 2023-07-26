У Minecraft ніколи не закінчується простір для відкриттів, що в чергове довів геймер, який здивував чимало шанувальників гри своїм способом риболовлі.

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Креативний гравець Minecraft знайшов геніальний спосіб зробити риболовлю набагато ефективнішою.

Ним став користувач Reddit, під ніком RogueKeychain, який показав власний спосіб рибалити за допомогою стрілецької зброї.

У короткому ролику гравець демонструє як плаває під водою та стріляє по косяку риб з арбалета, зарядженого феєрверком. Такий постріл призводить до загибелі всіх навколишніх риб, забезпечуючи швидкий і легкий улов.

Цікавий спосіб риболовлі: дивитися відео

Публікація RogueKeychain була зустрінута подивом багатьох гравців Minecraft, які ніколи не думали про такий вид риболовлі.

Попри те, що чимало фанатів гри витратили у ній незліченну кількість годин, деякі з них ніколи не замислювались про таке використання арбалета.

Хоча не обійшлося й без критиків, адже знайшлися геймери які зазначили, що така риболовля це досить не раціональне використання ресурсів, хоча й виглядає надто круто, щоб не спробувати.