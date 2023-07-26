В Minecraft никогда не заканчивается пространство для открытий, что в очередной раз доказал геймер, удививший немало поклонников игры своим способом рыбалки.

Интересно Минутка ностальгии: самые яркие видеоигры из 90-х

Креативный игрок Minecraft нашел гениальный способ сделать рыбалку гораздо более эффективной.

Им стал пользователь Reddit, под ником RogueKeychain, показавший собственный способ рыбачить с помощью стрелкового оружия.

В коротком ролике игрок демонстрирует, как плавает под водой и стреляет по косяку рыб из арбалета, заряженного фейерверком. Такой выстрел приводит к гибели всех окрестных рыб, обеспечивая быстрый и легкий улов.

Интересный способ рыбалки: смотреть видео

Публикация RogueKeychain была встречена изумлением многих игроков Minecraft, которые никогда не думали о таком виде рыбалки.

Несмотря на то, что многие фанаты игры потратили в ней бесчисленное количество времени, некоторые из них никогда не задумывались о таком использовании арбалета.

Хотя не обошлось и без критиков, ведь нашлись геймеры, отметившие, что такая рыбалка это достаточно нерациональное использование ресурсов, хотя и выглядит слишком круто, чтобы не попробовать.