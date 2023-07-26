Гравець Minecraft вигадав цікавий трюк для збільшення ефективності риболовлі
Джерело:Reddit
Один неймовірно винахідливий гравець Minecraft знайшов простий і водночас напрочуд ефективний спосіб отримати максимум вигоди від риболовлі. Подробиці – у матеріалі.
У Minecraft ніколи не закінчується простір для відкриттів, що в чергове довів геймер, який здивував чимало шанувальників гри своїм способом риболовлі.
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Креативний гравець Minecraft знайшов геніальний спосіб зробити риболовлю набагато ефективнішою.
Ним став користувач Reddit, під ніком RogueKeychain, який показав власний спосіб рибалити за допомогою стрілецької зброї.
У короткому ролику гравець демонструє як плаває під водою та стріляє по косяку риб з арбалета, зарядженого феєрверком. Такий постріл призводить до загибелі всіх навколишніх риб, забезпечуючи швидкий і легкий улов.
Цікавий спосіб риболовлі: дивитися відео
Публікація RogueKeychain була зустрінута подивом багатьох гравців Minecraft, які ніколи не думали про такий вид риболовлі.
Попри те, що чимало фанатів гри витратили у ній незліченну кількість годин, деякі з них ніколи не замислювались про таке використання арбалета.
Хоча не обійшлося й без критиків, адже знайшлися геймери які зазначили, що така риболовля це досить не раціональне використання ресурсів, хоча й виглядає надто круто, щоб не спробувати.