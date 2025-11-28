Блогер грає у Minecraft на чековому принтері
- Блогер smilly грає у Minecraft на принтері для чеків, що друкує кадр кожні дві секунди, забезпечуючи 0,5 FPS.
- Експеримент набрав понад 3 мільйони переглядів на YouTube за 4 дні, де глядачі оцінили креативний підхід і запропонували спробувати грати на звичайному принтері.
Блогер винайшов воістину унікальний метод гри у Minecraft, використавши замість монітора – принтер для друку чеків. Дивовижне відео – у матеріалі.
Контент-мейкер вивів Minecraft на новий рівень складності, граючи в легендарну гру на принтері для чеків, повідомляє 24 Канал з посиланням на smilly на YouTube.
У Minecraft можна грати на принтері?
Останніми роками набуло популярності явище, коли відеоігри переносять на найбільш непристосовані для цієї справи пристрої.
Наприклад, в Doom уже встигли пограти на кишкових бактеріях чи навіть в документі Word.
Цього разу стример та блогер smilly замінив звичний монітор на принтер для чеків та пограв так у Minecraft.
Малесенький пристрій друкував новий кадр гри кожні дві секунди, що в сумі забезпечувало гравцю продуктивність у 0,5 FPS.
До того ж отримуване зображення було монохромним, крихітним та максимально нечітким.
Minecraft на чековому принтері: дивіться відео
Попри все smilly довів, що й так цілком можна грати в гру, щоправда, маючи сталеве терпіння.
За 4 дні YouTube-shorts з цим експериментом набрав понад 3 мільйони переглядів.
Геймерам неабияк сподобався креативний підхід блогера і вони запропонували йому піти далі та спробувати пограти на звичайному принтері, який друкуватиме кадр приблизно раз на 20 секунд, повідомляє Dexerto.
Як ще чудернацькі способи гри вигадували геймери?
У 2022 році хакер запустив вже згаданий культовий шутер DOOM на тракторі John Deer.
В ту ж класику 1993 року успішно пограли на портативній зарядній станції Anker Prime, оснащеній дисплеєм та процесором.
А GTA та God of War примудрилися запустити на розумному годиннику Galaxy Watch 5.