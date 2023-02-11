Розробники з Mojang підтвердили, що з оновленням 1.20 в грі з'явиться можливість проводити археологічні розкопки.

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"Археологія" була анонсована як частина оновлення Caves & Cliffs ще у 2020 році, але після його затримки та поділу на дві частини, у 2021 році розробники оголосили, що додання деяких функцій було поставлено на паузу.

При цьому геймерам обіцяли, що все обіцяне обов'язково "з'явиться в Minecraft у майбутньому".

І ось Mojang офіційно повідомили, що археологія планується як частина патчу 1.20, який вийде пізніше цього року.

У своїй поточній ітерації археологія являтиме новий блок під красномовною назвою "підозрілий пісок". Для взаємодії з ним з'явиться новий інструмент – пензель.

Пензель у Minecraft / зображення Mojang

З його допомогою ви зможете дізнатись, що ховається всередині таких блоків.

Серед знахідок можуть бути як випадкові предмети так і черепки кераміки, розписані візерунками.

Горщики із різноманітними візерунками у Minecraft / зображення Mojang

Якщо об'єднати разом чотири осколки, то можна отримати чудовий горщик з випадковим дизайном.