Minecraft отримує важливе оновлення, яке приносить у гру моди

Розробники компанії Mojang відкрили нову форму контенту для Minecraft Marketplace, яка називається "Модифікації". Ці невеликі доповнення, які студія називає Add-ons, можуть бути встановлені на Bedrock Edition Minecraft на всіх платформах, а не лише на ПК.

Деталі оновлення

На відміну від звичайних "Паків", які продаються на маркетплейсі як окремі світи, доповнення пропонують "нові блоки, мобів, предмети, рецепти та інший контент як для ваших існуючих світів, так і для нових".

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Можливо, вам не вистачає стільця середини століття у вашому ідеальному особняку? Або мрієте про драконів, що блукають потойбічним світом? А може, і того, й іншого? Доповнення – це ваш спосіб розблокувати нові дизайни, пригоди та ігрові механіки,

– йдеться в анонсі Mojang.

Доповнення розробляються творцями та партнерами Minecraft, обраними Mojang, і кожне з них перевіряється на якість та сумісність з іншими модифікаціями.

Mojang також заявили, що моди, які завантажуються додатково, все ще підтримуватимуться у версії Bedrock Edition. Звісно, гравців Minecraft Java Edition на ПК ця функція не торкнеться.

До запуску Minecraft Add-ons на Minecraft Marketplace доступні лише 11 товарів. Деякі з них, такі як Spark Portals для з'єднання декількох точок на карті та доповнення Computers, продаються за монети Minecraft Coins, інші модифікації доступні безплатно.

Деякі з цих безкоштовних доповнень включають надгробний камінь для збереження предметів після смерті, вибір меблів, щоб прикрасити будинок, нові види домашніх тварин і багато іншого. Ознайомитися з поточним каталогом можна, перейшовши за цим посиланням і вибравши опцію сортування "Add-ons".

Щоб увімкнути доповнення, гравці Minecraft можуть перейти на вкладку "Пакети ресурсів" і активувати їх у будь-якому власному світі. Minecraft Realms також підтримує цей тип офіційних модифікацій.