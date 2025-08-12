На цифровому майданчику Steam відбувся реліз рольової гри The RPG, яка є кумедною мінімалістичною пародією на культову TES V Skyrim.

Шанувальники жанру рольових відеоігор мають змогу розважитися у новій пародійній забавці, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Модери додали балакучого осла зі Шрека в нову Mafia: The Old Country: ви можете на ньому їздити

Пародія на Skyrim, яка висміює жанр?

Якщо вам вже остаточно набрид Skyrim (якщо таке взагалі можливо), то спеціально для вас Dionysus Acroreites створили його мінімалістичний аналог.

Мова про новинку з промовистою назвою The RPG, яка пропонує свіжий та більш комедійний погляд на всім відомий жанр.

Гра являє собою 3D-RPG від першої особи, де ви досліджуєте підземелля, боретеся проти монстрів або звільняєте їх з-під гніту, та досліджуєте відкритий низькополігональний фентезійний світ.

Трейлер гри – дивіться відео

Те, що творці проєкту надихалися Skyrim видно одразу, але самі вони класифікують своє дітище як "фентезійне RPG, але зі спрощеними та вивернутими навиворіт традиційними аспектами".

На момент написання матеріалу, The RPG отримала досить непогані відгуки від геймерів з 81% позитивних оцінок (зі 191) та рейтингом рецензій рівня "дуже схвальні".

Для зацікавлених геймерів також є безкоштовна демоверсія, яка хоч і не стала таким хітом як бета Battlefield 6, має показати чи достойна ця кумедна забавка покупки.

До того ж до 14 серпня на The RPG у Steam діє знижка у 10%, що робить ціну гри ще більш приємною – 225 гривень (250 звичайна).