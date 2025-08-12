На цифровой площадке Steam состоялся релиз ролевой игры The RPG, которая является забавной минималистичной пародией на культовую TES V Skyrim.

Поклонники жанра ролевых видеоигр могут развлечься в новой пародийной игрушке, сообщает 24 Канал.

Пародия на Skyrim, которая высмеивает жанр?

Если вам уже окончательно надоел Skyrim (если такое вообще возможно), то специально для вас Dionysus Acroreites создали его минималистичный аналог.

Речь о новинке с красноречивым названием The RPG, которая предлагает свежий и более комедийный взгляд на всем известный жанр.

Игра представляет собой 3D-RPG от первого лица, где вы исследуете подземелья, боретесь против монстров или освобождаете их из-под гнета, и исследуете открытый низкополигональный фэнтезийный мир.

Трейлер игры – смотрите видео

То, что создатели проекта вдохновлялись Skyrim видно сразу, но сами они классифицируют свое детище как "фэнтезийное RPG, но с упрощенными и вывернутыми наизнанку традиционными аспектами".

На момент написания материала, The RPG получила довольно неплохие отзывы от геймеров с 81% положительных оценок (из 191) и рейтингом рецензий уровня "очень одобрительные".

Для заинтересованных геймеров также есть бесплатная демоверсия, которая хоть и не стала таким хитом как бета Battlefield 6, должна показать достойна ли эта забавная игрушка покупки.

К тому же до 14 августа на The RPG в Steam действует скидка в 10%, что делает цену игры еще более приятной – 225 гривен (250 обычная).