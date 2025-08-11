Что осел забыл в мире Mafia?

Недавно выпущена Mafia: The Old Country, разработанная студией Hangar 13 на Unreal Engine 5, погружает игроков в криминальный мир Италии начала XX века. Игра, вышедшая 8 августа 2025 года, предлагает кинематографический сюжет, детализированный открытый мир и атмосферу, где конные прогулки и взаимодействие с природой являются частью игрового опыта. Однако фанаты, как всегда, стремятся к большему, поэтому их креативность уже начала трансформировать игру через моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Nexus Mods.

Один из самых ярких примеров – мод от пользователя NorskPL, опубликован на платформе Nexus Mods. Этот мод добавляет в Mafia: The Old Country персонажа Donkey (Осла) из популярной серии мультфильмов "Шрек". Вместо обычной лошади игроки теперь могут ездить верхом на харизматичном осле, которого в оригинальном мультфильме озвучил Эдди Мерфи.

Осел идеально вписывается в эстетику игры, ведь конные путешествия являются важной частью ее атмосферы, а технологии начала XX века отсутствуют на широких полях и живописных оливковых плантациях, которыми вы можете путешествовать в игре. Этот мод не только добавляет юмора, но и подчеркивает уникальность культуры моддинга, которая позволяет сочетать совершенно разные миры.

Фанаты активно поддерживают такую креативность и радуются ей. Один из комментаторов на Nexus Mods отметил, что подобные моды доказывают преимущество ПК-гейминга, ведь лишь на этой платформе возможно создавать и интегрировать такие нестандартные дополнения. Судя по обсуждениям на Reddit, моддеры не собираются останавливаться, ведь игра только вышла, поэтому путь модификации только начался. Игроки, например, планируют функциональные улучшения, например, возможность пропускать вступительные видеоролики.

Кроме болтливого осла, игроки с нетерпением ждут появления других культовых персонажей. В частности, на Nexus Mods уже появились шутки о том, что они ждут главного героя Grand Theft Auto: San Andreas, который стал настоящей легендой мемов в геймерском сообществе. Пользователи надеются, что вскоре CJ появится в итальянских пейзажах, добавляя еще больше абсурдного юмора в серьезный мир Mafia.