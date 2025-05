Missile Command повертається: Atari готує оновлену версію культового аркадного шутера

Atari готується до релізу Missile Command Delta – переосмислення класичного аркадного шутера Missile Command, який уперше вийшов ще у 1980 році. Новинка вийде 8 липня одночасно на PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.

Події Missile Command Delta розгортаються в умовах Холодної війни, нагадує 24 Канал. Гравцям доведеться взяти на себе керування підземним оборонним комплексом, щоб відбивати ракетні атаки й вижити в умовах тотального напруження.

На відміну від оригіналу, нова гра пропонує розширений ігровий процес: між тривогами можна досліджувати бункер, відчиняти зачинені кімнати, вирішувати головоломки й покращувати озброєння. Що глибше дослідження – то більша вогнева міць. Водночас розробники зберегли ключову атмосферу оригіналу: кожне рішення може стати фатальним.

Missile Command Delta обіцяє бути унікальною стратегією з несподіваним сюжетом, ретрофутуристичною стилістикою, що навіює клаустрофобію, та атмосферою параної, характерною для Холодної війни.

Missile Command Delta – трейлер гри

Розробкою гри займаються дві канадські студії – Mighty Yell (The Big Con) та 13AM Games (Dawn of the Monsters, Double Cross), а видає проєкт сама Atari.

