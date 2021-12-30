Усі шанувальники відеоігор знають, що в Red Dead Redemption 2 величезний відкритий світ, який дуже цікаво досліджувати. Розробники з компанії Rockstar Games добряче попрацювали над ним, а черговим яскравим підтвердженням цього може слугувати кумедний запис, яким поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом CSHC_FIN.

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Отже, цей геймер просто досліджував ігровий світ, а в певний момент він зіткнувся з неігровим персонажем, який їхав верхи на коні. Варто додати, що сталося це на дуже вузькій гірській дорозі. Користувач CSHC_FIN вирішив, що вони не зможуть тут спокійно розійтися, а тому він одразу ж образив цього наїзника.

Зрозуміло, що останньому це не сподобалося, щоправда, хоч щось протиставити головному герою він так й не зміг. Спершу протагоніст скинув його на землю за допомогою ласо, а потім просто відлупцював. Завершилося все тим, що головний герой спробував скинути цього персонажа зі скелі. Але останній впав на невеликий виступ, а тому користувач CSHC_FIN вирішив зробити це ще раз.

Щоправда, саме в цей момент протагоніст втратив рівновагу та сам впав з цієї скелі. Додамо, що останній падав дуже довго, а якщо точніше, то котився. Тобто виходить, що відеогра провчила головного героя, а також познайомила його з поняттям миттєва карма.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобався запис CSHC_FIN. Його відео вже потрапило до когорти найпопулярніших у розділі цієї гри, а загалом воно зібрало 1,3 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Миттєва карма у відеогрі Red Dead Redemption 2: відео