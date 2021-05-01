Мізерні шанси та 4 роки пошуків: фанат Diablo 2 виконав унікальний ігровий челендж – відео

Стрімер Алекс "MrLlamaSC" Сементеллі витратив понад 4 роки на те, щоб виконати надскладний челендж під назвою "Holy grail" у Diablo 2. У чому його складність – дізнайтеся у матеріалі.

Після чотирьох з половиною років безперервного "грінду" стрімер Алекс "MrLlamaSC" Сементеллі все ж отримав усі унікальні предмети Diablo 2 до своєї колекції. Чому ж це було так важко?

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Так званий "Holy grail" в Diablo 2 – це своєрідний челендж суть якого полягає у тому аби зібрати усі унікальні предмети гри за одне проходження. Для виконання цього завдання використовують мод PlugY, який збільшує розмір скрині, та особливого персонажа. Хоча чарівниця з високим бонусом до пошуку магічних предметів – найефективніший помічник для досягнення цілі, але навіть з її допомогою Алексу знадобилося до біса багато часу, щоб нарешті здійснити задумане.

Ентузіаст розпочав свої пошуки ще у вересні 2016 року. Левову частку унікального спорядження і зброї гравець зібрав за перші 2 роки. Зокрема, у листопаді 2017 MrLlamaSC знайшов броню "Tyrael's Might", що є найрідкіснішим предметом у Diablo 2 з коефіцієнтом випадання 1 до 232 348. Здавалося б, що вдача на боці гравця, адже ще за рік він зібрав майже всі потрібні предмети, окрім одного.

Броня Tyrael's Might у Diablo 2 / скриншот з YouTube

Каменем спотикання виявився посох "Mang Song's Lesson". Саме на його пошуки у стрімера пішли наступні 2 роки, хоча коефіцієнт його випадання у 4 рази вищий, аніж у броні "Tyrael's Might", яку Алекс знайшов до того та становить 1 до 63 360.

Момент з отриманням омріяного посоха та завершенням "Святого Грааля" зафіксовано в відео нижче. Будьте обережні зі звуком, адже стрімер надзвичайно бурхливо висловлює радість і його можна зрозуміти.

Момент тріумфу MrLlamaSC

Кумедним є те, що Сементеллі – відомий спідранер, тобто ентузіаст, який зазвичай знаходить різні способи швидкого проходження відеоігор. Іноді вони примудряються проходити за лічені хвилини відеоігри, розраховані на багатогодинне занурення. Тепер же на рахунку спідраннера Сементеллі одне з найтриваліших "проходжень" Diablo 2.

Після завершення цієї епопеї, фанатів стрімера цікавить лише одне – чи наважиться він повторити своє досягнення у майбутньому ремастері Diablo 2: Resurrected, вихід якого запланований вже у цьому році.