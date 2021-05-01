После четырех с половиной лет непрерывного "гринда" стример Алекс "MrLlamaSC" Сементелли все же получил все уникальные предметы Diablo 2 в свою коллекцию. Почему же это было так трудно?

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Так называемый "Holy grail" в Diablo 2 – это своеобразный челлендж суть которого заключается в том, чтобы собрать все уникальные предметы игры за одно прохождение. Для выполнения этой задачи используют мод PlugY, который увеличивает вместительность сундука, и особенного персонажа. Хотя волшебница с высоким бонусом к поиску магических предметов – самый эффективный помощник для достижения цели, но даже с ее помощью Алексу понадобилось чертовски много времени, чтобы наконец осуществить задуманное.

Энтузиаст начал свои поиски еще в сентябре 2016 года. Львиную долю уникального снаряжения и оружия игрок собрал за первые 2 года. В частности, в ноябре 2017 MrLlamaSC нашел броню "Tyrael's Might", что является самым редким предметом в Diablo 2 с коэффициентом выпадения 1 к 232 348. Казалось бы, что удача на стороне игрока, ведь еще за год он собрал почти все необходимые предметы, кроме одного.

Броня Tyrael's Might в Diablo 2 / скриншот с YouTube

Камнем преткновения оказался посох "Mang Song's Lesson". Именно на его поиски у стримера ушли следующие 2 года, хотя коэффициент его выпадение в 4 раза выше, чем у брони "Tyrael's Might", которую Алекс нашел раньше и составляет 1 к 63 360.

Момент с получением желаемого посоха и завершением "Святого Грааля" зафиксирован в видео ниже. Будьте осторожны со звуком, ведь стример чрезвычайно бурно выражает радость и его можно понять.

Момент триумфа MrLlamaSC

Забавно то, что Сементелли – известный спидранер, то есть энтузиаст, который обычно находит различные способы быстрого прохождения видеоигр. Иногда они умудряются проходить за считанные минуты видеоигры, рассчитанные на многочасовое погружение. Теперь же на счету спидранера Сементелли одно из самых продолжительных "прохождений" Diablo 2.

После завершения этой эпопеи, фанатов стримера интересует только одно – решится ли он повторить свое достижение в будущем ремастере Diablo 2: Resurrected, выход которого запланирован уже в этом году.