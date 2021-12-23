Уже у 2022 році має відбутися реліз нового проєкту у всесвіті "Гаррі Поттера", який називається Hogwarts Legacy. Анонсували цю відеогру ще у 2020 році, щоправда, конкретної інформації про неї ще досі немає. Тому сподіваємося, що вона не повторить історію ще одного дуже амбітного проєкту, про який нещодавно розповіла Кім Сельзер – ексспівробітниця Electronic Arts.

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Варто розпочати з того, що працювала вона в цій компанії ще на початку нульових, коли остання володіла правами на розробку ігор за мотивами "Гаррі Поттера". Кім розповіла, що в ті часи її команда працювала над багатообіцяючою відеогрою в цьому всесвіті. Їй цей проєкт дуже подобався, а тому вона вирішила трохи розповісти про нього.

Йдеться про масову багатокористувацьку онлайн-відеогру (MMO), в яку розробники планували додати дуже нестандартну механіку. Річ у тім, що вони збиралися розсилати геймерам реальні подарунки за різноманітні внутрішньоігрові досягнення.

Розробниця розповіла, що це був масштабний проєкт, над яким в той час працювало чимало людей. Вона також відзначила, що в їхньої команди навіть була готова тестова версія цієї MMO (бета). На думку Кім, це міг бути дуже успішний проєкт.

Щоправда, вийти ця відеогра так й не змогла, а все тому, що в компанії Electronic Arts тоді були масштабні перестановки. Також її керівництво не було впевнено в популярності франшизи "Гаррі Поттер" та не думало, що вони тривалий час будуть працювати над іграми за її мотивами. Цікаво, що в майбутньому Electronic Arts розроблювала такі відеоігри аж до 2011 року.

Детальніше про розробників – Electronic Arts, Корпорації світу: відео