Уже в 2022 году должен состояться релиз нового проекта во вселенной "Гарри Поттера", который называется Hogwarts Legacy. Анонсировали эту видеоигру еще в 2020 году, правда, конкретной информации о ней до сих пор нет. Поэтому надеемся, что она не повторит историю еще одного очень амбициозного проекта, о котором недавно рассказала Ким Сельзер – экс-сотрудница Electronic Arts.

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Следует начать с того, что работала она в этой компании еще в начале нулевых, когда последняя владела правами на разработку игр по мотивам "Гарри Поттера". Ким рассказала, что в те времена ее команда работала над многообещающей видеоигрой в этой вселенной. Ей этот проект очень нравился, поэтому она решила немного рассказать о нем.

Речь идет о массовой многопользовательской онлайн-видеогре (MMO), в которую разработчики планировали добавить очень нестандартную механику. Дело в том, что они собирались рассылать геймерам реальные подарки за всевозможные игровые достижения.

Разработчица рассказала, что это был масштабный проект, над которым в то время работало немало людей. Она также отметила, что у их команды даже была готова тестовая версия этой MMO (бета). По мнению Ким, это мог быть очень успешный проект.

Правда, выйти эта видеоигра так и не смогла, а все потому, что в компании Electronic Arts тогда были масштабные перестановки. Также ее руководство не было уверено в популярности франшизы "Гарри Поттер" и не думало, что они долго будут работать над играми по ее мотивам. Интересно, что в будущем Electronic Arts разрабатывала такие видеоигры аж до 2011 года.

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