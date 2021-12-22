Мы уже неоднократно рассказывали о сумасшедших достижениях, которые устанавливают геймеры в различных играх. Обычно последние отличаются своей настойчивостью, а также готовностью тратить сотни часов на попытки.

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Именно к таким игрокам можно отнести и пользователя с никнеймом Hayete Bahadori, который взялся за очень сложное задание. Дело в том, что этот энтузиаст захотел пройти видеоигру Assassin's Creed IV Black Flag не получив никакого урона.

Заинтересовала его только основная сюжетная кампания, правда, сделать это нужно было за один раз (без повторных запусков неудачной миссии). Также обязательным условием прохождения любого сюжетного задания была 100% синхронизация. То есть Hayete Bahadori не просто быстро пробегал все миссии, но и выполнял небольшие поручения во время них.

Важно отметить, что повреждения, получаемые судном главного героя, не учитывались, ибо подобного избежать просто невозможно. Также геймер добавил, что в Assassin's Creed IV Black Flag есть сразу три сюжетные миссии, в которых протагонист обязательно получает урон. Спойлерить не будем, но в описании к видео можно найти подробную информацию по этому вопросу.

Пользователь Hayete Bahadori отметил, что за подобное прохождение взялся еще 10 декабря, а всего в попытках он провел более 250 часов. Своего же добиться он смог лишь несколько дней назад, а заняло это прохождение сразу 9 часов. Энтузиаст написал, что стал первым геймером в мире, который смог сделать это без повреждений.

Напоследок стоит отметить, что Hayete Bahadori специализируется на прохождении игр в таком стиле. Ранее он уже выполнял этот безумный челлендж в некоторых проектах из серий Assassin's Creed и Star Wars.

Запись его прохождения: видео