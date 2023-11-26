Модифікація для Minecraft перетворила гру в багатокористувацький шутер про Другу світову

Масштабна модифікація для Minecraft перетворює кубічну пісочницю на справжнісінький онлайн-шутер з тематикою Другої світової війни. Цікаве відео – у матеріалі.

Нікого вже не дивує, коли фанати Minecraft створюють у грі масштабні проєкти, як от мегаполіс, який будувався понад 7 років, однак це змінюється, коли за справу беруться модери.

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Користувач Reddit під ніком AjCyrillDy поділився роликом, який демонструє можливості амбітної модифікації BlockFront.

Вона перетворює Minecraft на цікавий шутер, присвячений битвам Другої світової війни.

У відео можна помітити канонаду вибухів, руйнування навколишнього середовища, прольоти бойових літаків, танкові бої та всі інші елементи, які більше очікуєш побачити у Battlefield чи Call of Duty, але аж ніяк не в проєкті Mojang.

Дивовижний мод для Minecraft: дивитися відео

У BlockFront на гравців очікують різноманітні змагальні карти, як-от Нормандія чи Берлін.

За словами розробників, їх мета – запропонувати захопливий ігровий досвід із реалістичною місцевістю та будівлями. Окрім цього, мод містить різноманітні транспортні засоби та зброю часів Другої світової війни, наприклад гвинтівки та кулемети.

У коментарях до відео кілька гравців впізнали модифікацію і позитивно відгукнулися про ігровий процес.