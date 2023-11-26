Никого уже не удивляет, когда фанаты Minecraft создают в игре масштабные проекты, как мегаполис, который строился более 7 лет, однако это меняется, когда за дело берутся модеры.

Достойно внимания PIN-UP Foundation и TulSun Foundation утеплили реабилитационный центр для детей Киевской области

Пользователь Reddit под ником AjCyrillDy поделился роликом, демонстрирующим возможности амбициозной модификации BlockFront.

Она превращает Minecraft в интересный шутер, посвященный битвам Второй мировой войны.

В видео можно заметить канонаду взрывов, разрушение окружающей среды, пролеты боевых самолетов, танковые бои и все остальные элементы, которые больше ожидаешь увидеть в Battlefield или Call of Duty, но никак не в проекте Mojang.

Удивительный мод для Minecraft: смотреть видео

В BlockFront игроков ожидают разнообразные соревновательные карты, такие как Нормандия или Берлин.

По словам разработчиков, их цель – предложить увлекательный игровой опыт с реалистичной местностью и зданиями. Кроме того, мод содержит разнообразные транспортные средства и оружие времен Второй мировой войны, например винтовки и пулеметы.

В комментариях к видео несколько игроков узнали модификацию и положительно отозвались об игровом процессе.