Модель, яка подарувала зовнішність Леді Дімітреску з Resident Evil полонила мережу фото в образі

Хелена Манковська, чия зовнішність стала основою для Леді Дімітреску в Resident Evil: Village, зачарувала геймерів фотосесією в образі імпозантної вампірки. Дивовижні фото у матеріалі.

Про те, що саме її зовнішність була використана при створенні Леді Дімітреску, Хелена зізналася в середині травня. Крім неї, над героїнею також попрацювала Меггі Робертсон – вона подарувала кривавій графині свій голос та стала акторкою, що зіграла Дімітреску для технології "motion capture".

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Проте, саме Манковська полонила серця геймерів своєю унікальною зовнішністю, яку розробники доволі точно переклали на образ ігрового персонажа. Тепер же Хелена навела фурор у мережі, знявшись у фотосесії якраз в образі вампірки.

В нещодавньому інтерв'ю на Ютуб каналі Sasha Zotova Хелена розповіла, що коли вона проходила кастинг, то навіть не знала, що майбутній проєкт, який тоді ще носив "секретну робочу назву" це відеогра та поняття не мала про те, якою буде її персонажка. Щобільше, до того як Манковська потрапила до команди Resident Evil вона лише краєм вуха чула про цю франшизу та узагалі не була знайома з іграми серії, але почала ознайомлюватися з ними після успішного релізу Village.

У тому ж таки інтерв'ю, Хелена називає себе "фанаткою жанру вампірів та зомбі" та зазначає, що першою її серйозною акторською роботою якраз була роль вампірки в короткометражному фільмі жахів "Final Agape".

Хелена Манковська в образі на фільмуванні Final Agape / зображення imdb

За словами Манковської, вона намагалася не дивитися стрімів чи проходжень Resident Evil: Village, бо хоче самотужки зануритись в атмосферу гри та уникнути спойлерів, щоправда, для цього акторці, як вона сама жартує, слід купити PlayStation або ПК та облаштувати своє "геймерське гніздечко".

На запитання про те, чи змінила б Хелена щось у зовнішності Дімітреску, акторка відповіла досить коротко: "Ні, я вважаю, що вона ідеальна. Щось є таке у її зовнішності та характері, щось дійсно особливе."