Тридцятиденний ліміт свободи

У центрі уваги опинився таймер головного квесту, який за замовчуванням обмежує подорож тридцятьма днями. Моддер під ніком Caites створив інструмент, що збільшує цей термін одразу до дев'яноста діб, а саму цифру гравці тепер можуть самостійно коригувати у файлі налаштувань конфігурації. Крім того, автор повністю прибрав часові витрати на вивчення нових навичок та отримання перків, пише Wccftech.

Розробник модифікації пропонує збільшити кількість часових сегментів доби з 8 до 32 одиниць. Проте Caites застерігає, що ця опція ще не пройшла повного тестування і може викликати збої у критично важливих сюжетних завданнях.

Для встановлення оновленого часового ліміту гравцям потрібно перенести змінений файл конфігурації у папку з налаштуваннями Windows та зберегти для нього статус лише для читання. Для активації безкоштовного вивчення навичок доведеться розпакувати архіви у спеціально створену папку модифікацій у каталозі гри.

Постійна тривога через час

У The Blood of Dawnwalker існує часове обмеження, за яке вам потрібно встигнути виконати основне завдання. Хоча зазвичай приводу для паніки немає, вам усе одно доведеться вибирати, що з другорядного проігнорувати, щоб встигнути виконати основне.

Це означає, що ви можете не встигнути дослідити якісь локації, виконати завдання, зібрати скарби чи вивчити навички. Проблема в тому, що багато з них мають обмеження по часу, тому повернутися до них пізніше ви вже не зможете.

Однак тридцяти діб цілком достатньо для завершення всіх сюжетних квестів у рамках основного сюжету. Після цього гра фактично спонукає вас пройти її заново, щоб піти туди, що ви мусили пропустити.

Після закінчення терміну гра не завершиться раптово, але головний герой Коен втратить шанс урятувати свою родину. Тому модифікація стане у пригоді перш за все тим, хто прагне без поспіху полювати на монстрів і зачищати ворожі табори, не відволікаючись від основного сюжету.