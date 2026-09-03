Тридцатидневный лимит свободы

В центре внимания оказался таймер главного квеста, который по умолчанию ограничивает путешествие тридцатью днями. Моддер под ником Caites создал инструмент, увеличивающий этот срок сразу до девяноста дней, а саму цифру игроки теперь могут самостоятельно корректировать в файле настроек конфигурации. Кроме того, автор полностью убрал временные затраты на изучение новых навыков и получение перков, пишет Wccftech.

Разработчик модификации предлагает увеличить количество временных сегментов суток с 8 до 32 единиц. Однако Caites предупреждает, что эта опция еще не прошла полного тестирования и может вызвать сбои в критически важных сюжетных заданиях.

Для установки обновленного временного лимита игрокам нужно перенести измененный файл конфигурации в папку с настройками Windows и установить для него статус "только для чтения". Для активации бесплатного изучения навыков придется распаковать архивы в специально созданную папку модификаций в каталоге игры.

Постоянная тревога из-за времени

В The Blood of Dawnwalker существует временное ограничение, в рамках которого вам нужно успеть выполнить основное задание. Хотя обычно повода для паники нет, вам все равно придется выбирать, что из второстепенного проигнорировать, чтобы успеть выполнить основное.

Это означает, что вы можете не успеть исследовать какие-то локации, выполнить задания, собрать сокровища или освоить навыки. Проблема в том, что многие из них имеют временные ограничения, поэтому вернуться к ним позже вы уже не сможете.

Однако тридцати дней вполне достаточно для завершения всех сюжетных квестов в рамках основной истории. После этого игра фактически подталкивает вас пройти ее заново, чтобы посетить то, что вам пришлось пропустить.

По истечении срока игра не закончится внезапно, но главный герой Коэн лишится шанса спасти свою семью. Поэтому модификация пригодится в первую очередь тем, кто стремится без спешки охотиться на монстров и зачищать вражеские лагеря, не отвлекаясь от основного сюжета.