Black Myth: Wukong стала справжньою сенсацією у Steam, але з часом ажіотаж навколо проєкту природно почав стихати.

До теми Black Myth: Wukong звітує про величезні продажі й повідомляє неймовірні новини для фанатів

"Here we go again"

У пригодницькому екшені від студії Game Science, головний герой, яким керує гравець – це дивовижний воїн-мавпа, відомий як The Destined One. Але навіть такого харизматичного та самодостатнього персонажа недостатньо для спільноти модерів.

Одна модифікація для Black Myth: Wukong замінює протагоніста на Карла Джонсона, більш відомого як Сі-Джей – героя культової Grand Theft Auto: San Andreas.

Окрім того, ентузіаст замінив одного з босів проєкту на Біг Смоука – антагоніста із тієї ж гри Rockstar.

Кумедний мод – дивитися відео

Результат вилився у напрочуд кумедне відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах.