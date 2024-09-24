Black Myth: Wukong стала настоящей сенсацией в Steam, но со временем ажиотаж вокруг проекта естественно начал стихать.

К теме Black Myth: Wukong отчитывается об огромных продажах и сообщает невероятные новости для фанатов

"Here we go again"

В приключенческом экшене от студии Game Science, главный герой, которым управляет игрок – это удивительный воин-обезьяна, известный как The Destined One. Но даже такого харизматичного и самодостаточного персонажа недостаточно для сообщества модеров.

Одна модификация для Black Myth: Wukong заменяет протагониста на Карла Джонсона, более известного как Си-Джей – героя культовой Grand Theft Auto: San Andreas.

Кроме того, энтузиаст заменил одного из боссов проекта на Биг Смоука – антагониста из той же игры Rockstar.

Забавный мод – смотреть видео

Результат вылился в удивительно забавное видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.