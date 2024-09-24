Креативний модер замінив головного героя Black Myth: Wukong на Сі-Джея з GTA San Andreas
Джерело:Dexerto
Чудернацька модифікація, що міняє протагоніста хітової Black Myth: Wukong на легендарного персонажа з GTA San Andreas завірусилася завдяки видовищному відео.
Black Myth: Wukong стала справжньою сенсацією у Steam, але з часом ажіотаж навколо проєкту природно почав стихати.
До теми Black Myth: Wukong звітує про величезні продажі й повідомляє неймовірні новини для фанатів
"Here we go again"
У пригодницькому екшені від студії Game Science, головний герой, яким керує гравець – це дивовижний воїн-мавпа, відомий як The Destined One. Але навіть такого харизматичного та самодостатнього персонажа недостатньо для спільноти модерів.
Одна модифікація для Black Myth: Wukong замінює протагоніста на Карла Джонсона, більш відомого як Сі-Джей – героя культової Grand Theft Auto: San Andreas.
Окрім того, ентузіаст замінив одного з босів проєкту на Біг Смоука – антагоніста із тієї ж гри Rockstar.
Кумедний мод – дивитися відео
Результат вилився у напрочуд кумедне відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах.