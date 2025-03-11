Японський блогер вразив геймерів, покадрово відтворивши популярну сцену з Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стала хітом у Steam, а особливу увагу нова RPG завоювала у геймерів зі східних країн, що вчергове довів японський блогер, який блискуче відтворив одну з найвідоміших сцен з гри.

Популярність Monster Hunter Wilds стала історичним рекордом для Capcom, адже гра підкорила мільйони геймерів, серед яких опинився винахідливий блогер з Токіо, інформує 24 Канал.

До теми 8 мільйонів копій за три дні: Monster Hunter Wilds встановила історичний рекорд Capcom

Ідеальне відтворення

Фанати відеоігор частенько роблять спроби повторити у реальному житті якісь знакові моменти з улюблених проєктів.

Найбільшого успіху досягають в цьому, як правило професійні контент-мейкери, як от блогер, який відтворив трейлер з GTA 6 прямісінько у Маямі.

Наш сьогоднішній герой під псевдонімом SATOYU OHIOBOSS, вирішив зробити щось подібне та взявся повторити одну з найвідоміших сцен з Monster Hunter Wilds.

Мова про вельми деталізоване приготування їжі, яке буквально "знесло дах" геймерам невдовзі після релізу гри.

Для цього молодик створив власний віртуальний аналог у проєкті Capcom, записав ігровий процес, а потому практично бездоганно покадрово відзняв все те ж саме у реальному житті.

Ролик блогера – дивіться відео

Результатом стало вірусне відео, яке набрало найбільшої популярності у соцмережі X, де його переглянули понад 8 мільйонів разів.

Робота SATOYU не лише неабияк повеселила фанатів Monster Hunter Wilds, а навіть привабила нових геймерів до хітового проєкту Capcom, тож він цілком може звернутися до розробників з вимогою заплатити за рекламу.