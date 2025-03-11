Японський блогер вразив геймерів, покадрово відтворивши популярну сцену з Monster Hunter Wilds
- Японський TikTok блогер SATOYU OHIOBOSS відтворив популярну сцену з Monster Hunter Wilds у реальному житті, створивши відео, що стало вірусним з понад 8 мільйонами переглядів у соцмережі X.
- Відтворення сцени привернуло увагу нових геймерів до гри Monster Hunter Wilds, яка стала історичним рекордом для Capcom.
Monster Hunter Wilds стала хітом у Steam, а особливу увагу нова RPG завоювала у геймерів зі східних країн, що вчергове довів японський блогер, який блискуче відтворив одну з найвідоміших сцен з гри.
Популярність Monster Hunter Wilds стала історичним рекордом для Capcom, адже гра підкорила мільйони геймерів, серед яких опинився винахідливий блогер з Токіо, інформує 24 Канал.
До теми 8 мільйонів копій за три дні: Monster Hunter Wilds встановила історичний рекорд Capcom
Ідеальне відтворення
Фанати відеоігор частенько роблять спроби повторити у реальному житті якісь знакові моменти з улюблених проєктів.
Найбільшого успіху досягають в цьому, як правило професійні контент-мейкери, як от блогер, який відтворив трейлер з GTA 6 прямісінько у Маямі.
Наш сьогоднішній герой під псевдонімом SATOYU OHIOBOSS, вирішив зробити щось подібне та взявся повторити одну з найвідоміших сцен з Monster Hunter Wilds.
Мова про вельми деталізоване приготування їжі, яке буквально "знесло дах" геймерам невдовзі після релізу гри.
Для цього молодик створив власний віртуальний аналог у проєкті Capcom, записав ігровий процес, а потому практично бездоганно покадрово відзняв все те ж саме у реальному житті.
Ролик блогера – дивіться відео
Результатом стало вірусне відео, яке набрало найбільшої популярності у соцмережі X, де його переглянули понад 8 мільйонів разів.
Робота SATOYU не лише неабияк повеселила фанатів Monster Hunter Wilds, а навіть привабила нових геймерів до хітового проєкту Capcom, тож він цілком може звернутися до розробників з вимогою заплатити за рекламу.