Популярность Monster Hunter Wilds стала историческим рекордом для Capcom, ведь игра покорила миллионы геймеров, среди которых оказался изобретательный блогер из Токио, информирует 24 Канал.

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Идеальное воспроизведение

Фанаты видеоигр частенько делают попытки повторить в реальной жизни какие-то знаковые моменты из любимых проектов.

Наибольшего успеха достигают в этом, как правило профессиональные контент-мейкеры, как вот блогер, который воспроизвел трейлер с GTA 6 прямо в Майами.

Наш сегодняшний герой – пользователь TikTok под псевдонимом SATOYU OHIOBOSS, решил сделать нечто подобное и взялся повторить одну из самых известных сцен из Monster Hunter Wilds.

Речь о весьма детализированном приготовлении пищи, которое буквально "снесло крышу" геймерам вскоре после релиза игры.

Для этого молодой человек создал собственный виртуальный аналог в проекте Capcom, записал игровой процесс, а потом практически безупречно покадрово отснял все то же самое в реальной жизни.

Ролик блогера – смотрите видео

Результатом стало вирусное видео, которое набрало наибольшую популярность в соцсети X, где его посмотрели более 8 миллионов раз.

Работа SATOYU не только изрядно повеселила фанатов Monster Hunter Wilds, а даже привлекла новых геймеров к хитовому проекту Capcom, поэтому он вполне может обратиться к разработчикам с требованием заплатить за рекламу.