Фентезійний екшен Monster Hunter Wilds, що вийшов 28 лютого на ПК, PS5 та Xbox Series X|S, мав блискучий старт. За перший місяць компанія продала понад 10 мільйонів копій. Однак, згідно з фінансовим звітом Capcom, за наступні три місяці гру придбали лише 477 тисяч гравців, розповідає 24 Канал з посиланням на Nikkei Gaming.
Хто ж винен в падінні популярності гри?
Можна було б пов'язати такий спад із негативними відгуками чи технічними проблемами, але президент Capcom Харухіро Цудзімото вбачає корінь проблеми в іншому.
За його словами, головною платформою для Wilds є PlayStation 5, але її вартість стала "несподівано високим бар'єром". У Японії ціна консолі разом з аксесуарами та підписками може сягати 100 тисяч єн, що еквівалентно 673 доларів.
Цудзімото наголосив, що це значні витрати, особливо для молодого покоління, і така ситуація спостерігається не лише в Японії, а й в інших країнах. Він також нагадав, що сама Monster Hunter Wilds коштує 70 доларів, тоді як попередні частини, Monster Hunter World та Rise, пропонують більше контенту за значно меншу ціну – близько 10 доларів. Щоб виправити ситуацію, Capcom планує й надалі надавати знижки на нову гру.
Водночас гра все ще має технічні проблеми. Через погану продуктивність відгуки в Steam залишаються "змішаними", маючи лише 50% позитивних оцінок. Патч зі значними оптимізаціями розробники обіцяють випустити найближчої зими.
Що відомо про Monster Hunter Wilds?
Monster Hunter Wilds
Це гра в жанрі екшен-RPG від компанії Capcom – чергова велика частина популярної серії Monster Hunter. Гру анонсували на The Game Awards 2023, а вийшла на початку 2025 року.
- Дія гри розгортається у величезному, безшовному відкритому світі, що є нововведенням для франшизи. Гравцям потрібно досліджувати дикі та суворі пустельні локації, повні різноманітних монстрів.
- Розробники запропонували живий та динамічний світ з погодними умовами, що змінюються, і екосистемами, які реагують на дії гравця. Наприклад, піщана буря може повністю змінити ландшафт і поведінку монстрів.
- Основний ігровий процес, як і раніше, зосереджений на полюванні на гігантських монстрів. Гравці можуть використовувати 14 класичних типів зброї, а також нові прийоми та здібності.
- Важливою частиною гри є збір ресурсів з переможених чудовиськ для створення потужнішої зброї та броні, що дозволяє полювати на ще небезпечніших ворогів.
- Однією з ключових особливостей Wilds є нова верхова тварина, яку можна буде використовувати для швидкого пересування світом. Вона також допомагає гравцеві в бою та може нести додаткову зброю.