Вони пішли, але обіцяли повернутися

Згідно з заявою, Monte попрощалися з командою, яка грала у Dota 2. Однак організація запевняє, що це не кінець, адже вона планує повернутися у дисципліну в майбутньому.

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На жаль, наша перша спроба у створенні складу Dota 2 не була достатньо успішною для продовження підтримки напрямку на початку нового сезону. Ми зробимо роботу над помилками і повернемося у цю дисципліну трошки пізніше. Дякуємо фанатам за підтримку,

– заявив менеджер команди Сергій Биковський, відомий як AnahRoniX.

Команда встигла пограти всього 10 місяців, оскільки була набрана лише у листопаді 2023 року. На жаль, з того моменту вона не змогла досягти великих успіхів, які б дозволили їй і далі представляти Monte.

До складу команди з Dota 2 увійшли 5 українців:

Владислав "Crystallize" Кристанек.

Володимир "Moonlight" Білоус.

Родіон "Infernal" Кулаков.

Ілля "geO`" Ясинський.

Сергій "EcNart" Слободянюк.

Гравці виступали на турнірах рівня тір-3, а також двічі виграли другий дивізіон European Pro League. На жаль, цього було недостатньо, щоб грати далі.

Наразі невідомо, чи шукає Monte гравців для нового складу команди з Dota 2.

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