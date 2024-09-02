Они ушли, но обещали вернуться

Согласно заявлению, Monte попрощались с командой, которая играла в Dota 2. Однако организация уверяет, что это не конец, ведь она планирует вернуться в дисциплину в будущем.

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К сожалению, наша первая попытка в создании состава Dota 2 не была достаточно успешной для продолжения поддержки направления в начале нового сезона. Мы сделаем работу над ошибками и вернемся в эту дисциплину немножко позже. Спасибо фанатам за поддержку,

– заявил менеджер команды Сергей Быковский, известный как AnahRoniX.

Команда успела поиграть всего 10 месяцев, поскольку была набрана только в ноябре 2023 года. К сожалению, с того момента она не смогла достичь больших успехов, которые бы позволили ей и дальше представлять Monte.

В состав команды по Dota 2 вошли 5 украинцев:

Владислав "Crystallize" Кристанек.

Владимир "Moonlight" Белоус.

Родион "Infernal" Кулаков.

Илья "geO`" Ясинский.

Сергей "EcNart" Слободянюк.

Игроки выступали на турнирах уровня тир-3, а также дважды выиграли второй дивизион European Pro League. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы играть дальше.

Пока неизвестно, ищет ли Monte игроков для нового состава команды по Dota 2.

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