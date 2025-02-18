Склад Monte з Counter-Strike 2 покинув один з найдосвідченіших гравців

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила про те, що один з найдосвідченіших гравців Counter-Strike 2 в колективі вирішив покинути їхні лави.

Monte продовжують зазнавати невдач і просто на початку сезону склад з CS 2 залишився без важливого гравця, інформує 24 Канал з посиланням на допис команди у X.

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Павел пішов за власним бажанням

17 лютого на сторінці Monte у соцмережі X (колишній Twitter) з'явився пост, який підтвердив здогадки фанатів та інформацію від самого кіберспортсмена.

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Досвідчений польський гравець Павел "dycha" Диха оголосив, що виходить зі стартового складу та бере паузу в професійних виступах.

Це стало наслідком невтішних результатів команди, адже на початку місяця dycha вже намагався піти в запас, однак був змушений дограти матчі необхідні для того аби Monte зберегли позиції в рейтингах не втративши балів.

Після них геймер не передумав та все ж прийняв остаточне рішення припинити співпрацю з колективом.

Поки невідомо, хто займе місце поляка в Monte, а сам Павел не планує закінчувати кар'єру та відкритий до нових пропозицій.