Видавництво 11 bit studios розпочало тимчасову акцію, під час якої гру Moonlighter віддають абсолютно безкоштовно. Кожен, хто встигне додати її в бібліотеку, залишить проєкт собі назавжди, інформує 24 Канал.

Пропозиція, від якої неможливо відмовитися

Moonlighter – це оригінальний гібрид екшен-RPG з елементами rogue-lite, де гравець бере на себе роль Вілла. Вдень він керує крамницею в селищі Рінока, а вночі перетворюється на відважного мандрівника, що досліджує таємничі підземелля через стародавні брами.

Геймплейний цикл побудували на постійному розвитку: гравець зачищає кімнати, збирає ресурси та артефакти, а потім продає їх у власному магазині. Важливо не просто знайти товар, а й правильно встановити ціну, стежити за золотими резервами та навіть ловити злодіїв, які зазіхають на майно.

Попри складність поєднання двох різних жанрів, розробникам із Digital Sun вдалося створити гармонійний ігровий процес. Наразі проєкт має 82% позитивних відгуків у Steam з-понад 17 тисяч рецензій, що підтверджує його популярність серед аудиторії.

Трейлер гри: дивіться відео

Нинішня версія гри суттєво розширилася з моменту релізу у 2018 році. Розробники додали нових босів, спорядження, понад 100 варіантів кімнат та режим "Нова гра+". Але головна причина такої щедрості видавця криється не в цьому, а в майбутньому виході продовження.

Реліз Moonlighter 2: The Endless Vault призначено вже на 2 вересня 2026 року. Сиквел запропонує гравцям перехід у повноцінне 3D та вдосконалену механіку управління магазином.

Користувачам Steam радять не зволікати, адже можливість безкоштовно додати Moonlighter у свій акаунт зникне вже 9 серпня о 20:00 за київським часом.